Ksenia_Kvitka

Требуются авторы для написания интересных качественных текстов на сайт мебели (3 дол. за текст, объем 2000+) и сайт аптеки (4 дол. за текст, 3000+). Работы очень много, даются ключевые фразы (списки). Примеры дам. Есть ...
Какие тексты нужны вашему бизнесу?
1. Продающий текст (описание услуги/товара/тренинга)
2. Медиакит
3. Текст на продающую страницу (landing page)
5. Текст на Главную страницу сайта
6. Информационные тексты: наполнение сайта с нуля
7. Интервью
8. Успешная история
9. Тематический обзор
Дополнительные услуги:
1. Аудит сайта (контента), рекомендации администратору сайта
2. Допечатная подготовка корпоративного издания (+тексты, +дизайн)
3. Привлечение специалистов к проекту (дизайнер, SMM-менеджер),
делегирование задач, контроль за их выполнением
*Без воды и рекламного фальцета:)
У вас появились вопросы?
Отвечу голосом по skype: metelik_911_
Или в фб: https://www.facebook.com/gunkooksana
За плечами положительный опыт работы:
1) выпускающим редактором журнала "Идеи Вашего дома"
и газеты "Деловые новости".
2) проект-менеджером социального проекта с привлечением финансирования.
Технические навыки:
Word, Exel, Админка Wordpress, Unisender, Google Docs.
Образование:
Высшее, филология.
Курс Дмитрия Кота "Интенсив для копирайтеров" (сертификация)
Знание языков: русский (свободно), украинский (свободно), английский (Pre-Intermediate)
- $100Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать шапку+логотип для интернет-магазина детской одежды. Задача: из шапки должно быть понятно, куда попал посетитель, хорошо читалось название сайта, яркая задорная атмосфера, сочетаемые цвета, отсутствие какофонии шрифтов, четко видны контактные данные. Одним словом, ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад