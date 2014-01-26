Ksenia_Kvitka

Приятно было работать с Надеждой. Предложила разные варианты: детские и взрослые. Предоставила все технические форматы. Порадовали гибкость и умение договариваться. Продолжу сотрудничество для других проектов. Рекомендую как ответственного специалиста и отзывчивого человека!