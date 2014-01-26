Ksenia_Kvitka

Оксана Гунько Ksenia_Kvitka

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Пишу продающие тексты* для B2B, B2C. Здесь бываю редко. Всегда на связи в ФБ: https://www.facebook.com/gunkooksana

Какие тексты нужны вашему бизнесу?

1. Продающий текст (описание услуги/товара/тренинга)          

2. Медиакит                                     

3. Текст на продающую страницу (landing page)                        

4. Коммерческое предложение                                                      

5. Текст на Главную страницу сайта                                             

6. Информационные тексты: наполнение сайта с нуля 

7. Интервью

8. Успешная история

9. Тематический обзор                                                        

Дополнительные услуги:

1. Аудит сайта (контента), рекомендации администратору сайта

2. Допечатная подготовка корпоративного издания (+тексты, +дизайн)       

3. Привлечение специалистов к проекту (дизайнер, SMM-менеджер),

делегирование задач, контроль за их выполнением                                                                                    

*Без воды и рекламного фальцета:)

У вас появились вопросы?

Отвечу голосом по skype: metelik_911_

Или в фб: https://www.facebook.com/gunkooksana

За плечами положительный опыт работы:

1) выпускающим редактором журнала "Идеи Вашего дома"

и газеты "Деловые новости".

2) проект-менеджером социального проекта с привлечением финансирования.

Технические навыки:

Word, Exel, Админка Wordpress, Unisender, Google Docs.

Образование:

Высшее, филология.

Курс Дмитрия Кота "Интенсив для копирайтеров" (сертификация)

Знание языков: русский (свободно), украинский (свободно), английский (Pre-Intermediate)

  • Тексты на сайты мебели и аптеки

    $100

    Требуются авторы для написания интересных качественных текстов на сайт мебели (3 дол. за текст, объем 2000+) и сайт аптеки (4 дол. за текст, 3000+). Работы очень много, даются ключевые фразы (списки). Примеры дам. Есть ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна шапка+логотип для магазина детской одежды

    Нужно сделать шапку+логотип для интернет-магазина детской одежды. Задача: из шапки должно быть понятно, куда попал посетитель, хорошо читалось название сайта, яркая задорная атмосфера, сочетаемые цвета, отсутствие какофонии шрифтов, четко видны контактные данные. Одним словом, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

ideograph
Надежда 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужна шапка+логотип для магазина детской одежды
Могу порекомендовать Оксану как ответственного заказчика и приятного в общении человека. Желаю профессиональных успехов!
Приятно было работать с Надеждой. Предложила разные варианты: детские и взрослые. Предоставила все технические форматы. Порадовали гибкость и умение договариваться. Продолжу сотрудничество для других проектов. Рекомендую как ответственного специалиста и отзывчивого человека!
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