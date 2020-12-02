Web-дизайнер и разработчик

Всем Привет!

Я Ксения, начинающий Web-дизайнер и разработчик.

Работаю в: Figma, HTML5, CSS3, Jquery, JavaScript

С удовольствием выполню проекты по:

- Web-design: создание макетов, дизайн макетов для адаптации сайта, баннеры, landing page, business cards;

- Web-разработка: верстка макетов, адаптивная верстка.

Для меня важно:

- индивидуальный подход к каждому проекту;

- качественное выполнение работы;

- уложиться точно в срок;

- доводить до конца начатое;

- быть всегда на связи и не пропадать после сдачи проекта;

- доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение;