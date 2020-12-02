Web-дизайнер и разработчик
Всем Привет!
Я Ксения, начинающий Web-дизайнер и разработчик.
Работаю в: Figma, HTML5, CSS3, Jquery, JavaScript
С удовольствием выполню проекты по:
- Web-design: создание макетов, дизайн макетов для адаптации сайта, баннеры, landing page, business cards;
- Web-разработка: верстка макетов, адаптивная верстка.
Для меня важно:
- индивидуальный подход к каждому проекту;
- качественное выполнение работы;
- уложиться точно в срок;
- доводить до конца начатое;
- быть всегда на связи и не пропадать после сдачи проекта;
- доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение;
Портфолио
- Cook Your Dream56 просмотров
- Space63 просмотра
- The Rain Global college61 просмотр