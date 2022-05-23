Kseniyfrilans

Дизайнер, фотограф, ретушер.

Занимаюсь профессиональной обработкой фотографий на протяжении 4-х лет. В моей работе колоссальный объем занимает ретушь именно портретных фото, как правило для рекламы. Но при этом также имеет место быть выполнение различные рода манипуляции связанные с созданием изображения буквально с нуля. Оперирование инструментами и различными техниками обработки позволяет мне выполнить работу в кратчайшие сроки и на высоком уровне. Помимо этого свою роль также играет опыт. У меня высшее образование в направлении "Графический дизайн" , а также опыт более 5 лет в сфере фотографии.

Преимущества работы со мной:

Кратчайшие сроки;

Отзывчивость;

Ответственность;

Качество.

Мое отношение к работе:

«Есть только один босс — клиент. Он может уволить любого в компании — от президента до рядового сотрудника, просто потратив свои деньги в другом месте». Сэм Уолтон, основатель компании Wal-Mart