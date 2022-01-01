Ksesha519304

Ксения Ksesha519304

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ищу людей, которые смогут выполнить работу хорошо и быстро

Меня зовут Ксения, я ищу людей, которые смогли бы выполнить мой заказ. Пока не планирую заказывать больше одного, так что надеюсь, что рабочие не подведут. 