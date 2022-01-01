Ksesha519304

$200
Требуется создать макет и сверстать сайт для продажи путевок. Основной акцент на HTML-верстке. Подробное техническое задание будет предоставлено исполнителю.
HTML-верстка5 заявок
Закрыт
3 года назад
Меня зовут Ксения, я ищу людей, которые смогли бы выполнить мой заказ. Пока не планирую заказывать больше одного, так что надеюсь, что рабочие не подведут.
Требуется создать макет и сверстать сайт для продажи путевок. Основной акцент на HTML-верстке. Подробное техническое задание будет предоставлено исполнителю.