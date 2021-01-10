Здравствуйте , меня зовут Ксения и я - таргетолог Помогу вам в продвижении вашего бизнеса Что я могу сделать для Вас: ✅ проведу анализ вашей ЦА и подберу подходящую по ...
Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
Закрыт
4 года назад
Хотите новых клиентов? Здравствуйте , меня зовут Ксения и я - таргетолог Вам нужна помощь в продвижении бизнеса ?Мне нужна работа и наполнение копилки опытаЧто я могу сделать для Вас:
Проведу анализ вашей ЦА
Сделаю статичные или динамичные креативы ,которые заинтересуют ваших новых клиентов проведу анализ конкурентов
После тестового запуска,сделаю анализ проведенной работы
Проанализирую и дам рекомендации, какие и где лучше работают рекламные объявления для вашего бизнеса
Здравствуйте , меня зовут Ксения и я - таргетолог Помогу вам в продвижении вашего бизнеса Что я могу сделать для Вас: ✅ проведу анализ вашей ЦА и подберу подходящую по ...