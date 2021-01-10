Таргетолог

Хотите новых клиентов? Здравствуйте , меня зовут Ксения и я - таргетолог Вам нужна помощь в продвижении бизнеса ?Мне нужна работа и наполнение копилки опытаЧто я могу сделать для Вас:

Проведу анализ вашей ЦА

Сделаю статичные или динамичные креативы ,которые заинтересуют ваших новых клиентов проведу анализ конкурентов

После тестового запуска,сделаю анализ проведенной работы

Проанализирую и дам рекомендации, какие и где лучше работают рекламные объявления для вашего бизнеса