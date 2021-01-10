Ksu_ko

Ксения Ksu_ko

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Таргетолог

Хотите новых клиентов? Здравствуйте , меня зовут Ксения  и я - таргетолог Вам нужна помощь в продвижении бизнеса ?Мне нужна работа и наполнение копилки опытаЧто я могу сделать для Вас:

Проведу анализ вашей ЦА

Сделаю  статичные или динамичные креативы ,которые заинтересуют ваших  новых клиентов проведу анализ конкурентов

После тестового запуска,сделаю анализ проведенной работы

Проанализирую и дам рекомендации, какие и где лучше работают рекламные объявления для вашего бизнеса