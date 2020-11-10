Ksushka_26

Рерайт , набор текста , реклама, транскрибация.

Осуществляю набор текста с любого носителя. Занимаюсь рерайтом текстов, возможно копирайт.

Выполняю работу в срок , рассмотрю предложения по работе на постоянной основе. Много граничная личность , рассмотрю заказы по другим видам работ .

*Выполняю транскрибацию только в ручную, без дополнительных приложений. Работаю с качественными документами (от этого зависит скорость выполнения задания.) Проверяю на орфографию/пунктуацию.

*Сделаю рерайтинг текстов. По итогу вы получите уникальные, грамотные тексты без потери смысла исходников. Уникальность всех текстов проверяется по text.ru и доводится до 100%. Исключен синомайзинг, все делается только с использованием головы. Мой опыт в сфере рерайтинга позволяет превращать исходный текст в совсем новую и интересную статью.

Нужно для работы: - исходники или ссылки на них (если есть); - если нет исходников, то темы статей; - ключевые слова