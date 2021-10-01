Здравствуйте, меня зовут Наташа.Окончина Ставропольский краевой колледж искусств, театральное отделение.Имею большой опыт в написании сценариев, а так же работы с детьми любых возрастов, как обучающий, так и развлекательный. С удовольствием работаю с художественными произведениями.Рада буду помочь в следующих задачах:

-перепечатка рукописного текста и фотоматериала

-расшифровка аудио- и видеозаписей

-написание текста для соцсетей

-заполнить таблицу или рассчитать себестоимость в Exel

-дополнение, корректировка и написание сценария

- анализ произведения/персонажа (5-11 класс)Любые творческие текстовые работы.Могу гарантировать надёжность и честность. Тщательно подойду к любому вопросу и учту все аспекты.Решим любой ваш вопрос!