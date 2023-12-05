Создаю статьи, тексты и рекламные веб-сайты для бизнеса. Работаю до последнего редактирования

Створюю статті, тексти та рекламні сайти для бізнесу. Працюю до останнього редагування

 Я пишу статьи, продающие тексты, письма и посты.

Дополнительно, при необходимости:

Публикую текст или статью на сайте.

Публикую посты на странице в социальных сетях.

Чтобы разобраться в теме, спрашиваю или сам ищу материалы. Я не пишу тексты по шаблонам. Считаю, что каждый проект и текст индивидуальны и зависят от продукта и бизнеса, которым вы занимаетесь. Поэтому, чтобы написать хороший текст, изучаю аудиторию, продукт, компанию и сферу бизнеса.

Если берусь за проект, значит, уверен, что справлюсь. Поэтому обещаю качество и соблюдение сроков. На связи 16 часов в сутки. На сообщения отвечаю быстро, развернуто, понятно, с скриншотами (при необходимости).

Гарантирую отличный результат работы. Работаю до того момента, пока вы не будете полностью удовлетворены.

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