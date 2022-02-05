Качественный и современный дизайн сайтов

Выпускница Дизайнерят, школа дизайна от NIOLY, там работают и преподают лучшие дизайнеры-эксперты. Активно развиваю насмотренность и креативность. Есть желание быстро расти в данной сфере.

Мне нравится создавать современные сайты, и для этого у меня есть необходимые навыки работы в Photoshop, After Effects, Figma, а в также Tilda.

Я верю что качественный сайт не только усилит бренд, но и поможет большему количеству людей продать услуги.