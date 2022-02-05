Качественный и современный дизайн сайтов
Выпускница Дизайнерят, школа дизайна от NIOLY, там работают и преподают лучшие дизайнеры-эксперты. Активно развиваю насмотренность и креативность. Есть желание быстро расти в данной сфере.
Мне нравится создавать современные сайты, и для этого у меня есть необходимые навыки работы в Photoshop, After Effects, Figma, а в также Tilda.
Я верю что качественный сайт не только усилит бренд, но и поможет большему количеству людей продать услуги.
Портфолио
- Редизайн сайта25 просмотров
- Редизайн сайта20 просмотров
- Сайт для школи NIOLYSchool25 просмотров
- Сайт для портретного фотографа28 просмотров