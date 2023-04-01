Начинающий фрилансер, который верит в возможности.
Доброго времени суток. В первую очередь, хочу выразить свою благодарю за проявленный интерес к изучению моей анкеты.
Меня зовут Алена, мне 20 лет. Имею диплом среднего образования специалиста повара-кондитера. Из дополнительных навыков так же являюсь сертифицированным радиоведущим, WEB-дизайнером (Junior), имею опыт открытия с нуля своего суши-бара.
На данный момент, я рассматриваю и принимаю для выполнения след. категории работ:
Размещение объявлений
Озвучивание (микрофон DEXP U700)
Создание интерфейсов (программ, приложений и сайтов)
Тестирование сайтов
Написание текстов на разные тематики
Я против войны в Украине!