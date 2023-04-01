Kukik

Алена Kukik

 
21 годРоссия/Новокузнецк
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Начинающий фрилансер, который верит в возможности.

Доброго времени суток. В первую очередь, хочу выразить свою благодарю за проявленный интерес к изучению моей анкеты.

Меня зовут Алена, мне 20 лет. Имею диплом среднего образования специалиста повара-кондитера. Из дополнительных навыков так же являюсь сертифицированным радиоведущим, WEB-дизайнером (Junior), имею опыт открытия с нуля своего суши-бара.

На данный момент, я рассматриваю и принимаю для выполнения след. категории работ:

  • Размещение объявлений

  • Озвучивание (микрофон DEXP U700)

  • Создание интерфейсов (программ, приложений и сайтов)

  • Тестирование сайтов

  • Написание текстов на разные тематики