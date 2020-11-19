Меня зовут Илья, я веб-дизайнер и по совместительству копирайтер и видеомонтажер,

мои глаза горят, а руки хотят создавать!

- Хотите максимально эффективно продать товар?

Я сделаю для вас универсальный вариант Landing Page!

-Самые запоминающиеся видеоролики?

Для меня это дело нескольких минут!

- Могу визуализировать любую вашу идею,

будь то интернет-магазин, сайт услуг, форум и тд.

- Запросто и в кратчайшие сроки покажу Прототип вашего замысла!

- При проектирование учту не только внешний вид, но и удобность в использование,

потребности будущей целевой аудитории, благодаря знанию UI/UX дизайна!

- Закрепить все вышесказанное могу стоящими заголовками и текстами!

Свяжитесь со мной в любое время суток!