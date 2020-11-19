Визуализирую ваши желания
- Рассказать о себе можно даже в стихах, но кому это интересно ? :) Поэтому:
Меня зовут Илья, я веб-дизайнер и по совместительству копирайтер и видеомонтажер,
мои глаза горят, а руки хотят создавать!
- Хотите максимально эффективно продать товар?
Я сделаю для вас универсальный вариант Landing Page!
-Самые запоминающиеся видеоролики?
Для меня это дело нескольких минут!
- Могу визуализировать любую вашу идею,
будь то интернет-магазин, сайт услуг, форум и тд.
- Запросто и в кратчайшие сроки покажу Прототип вашего замысла!
- При проектирование учту не только внешний вид, но и удобность в использование,
потребности будущей целевой аудитории, благодаря знанию UI/UX дизайна!
- Закрепить все вышесказанное могу стоящими заголовками и текстами!
Свяжитесь со мной в любое время суток!
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Портфолио
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