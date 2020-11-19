KulikovProd

Илья KulikovProd

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Визуализирую ваши желания
  • Рассказать о себе можно даже в стихах, но кому это интересно ? :) Поэтому:

    Меня зовут Илья, я веб-дизайнер и по совместительству копирайтер и видеомонтажер,

    мои глаза горят, а руки хотят создавать!

    - Хотите максимально эффективно продать товар?

    Я сделаю для вас универсальный вариант Landing Page!

    -Самые запоминающиеся видеоролики?

    Для меня это дело нескольких минут!

    - Могу визуализировать любую вашу идею,

    будь то интернет-магазин, сайт услуг, форум и тд.

    - Запросто и в кратчайшие сроки покажу Прототип вашего замысла!

    - При проектирование учту не только внешний вид, но и удобность в использование,

    потребности будущей целевой аудитории, благодаря знанию UI/UX дизайна!

    - Закрепить все вышесказанное могу стоящими заголовками и текстами!

    Свяжитесь со мной в любое время суток!

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