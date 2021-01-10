Web - дизайн, UX/UI - дизайн

- Создание Web - сайтов любой сложности ( отодностраничных сайтов, до интернет-магазинов )

- UX / UI продуманный, адаптивный дизайн

- Уверенное знание графических программ: Adobe Photoshop, Figma, Readymag, Sketch

- Ответственный подход к каждому проекту, качественно и со вкусом!

Кейсы:

Behance﻿

Контакты:

e-mail: [email protected]

Тел.: +373 (69) 096769 (по данному номеру привязаны WhatsApp, Viber, Telegram)