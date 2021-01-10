Web - дизайн, UX/UI - дизайн
- Создание Web - сайтов любой сложности ( отодностраничных сайтов, до интернет-магазинов )
- UX / UI продуманный, адаптивный дизайн
- Уверенное знание графических программ: Adobe Photoshop, Figma, Readymag, Sketch
- Ответственный подход к каждому проекту, качественно и со вкусом!
Кейсы:
Контакты:
e-mail: [email protected]
Тел.: +373 (69) 096769 (по данному номеру привязаны WhatsApp, Viber, Telegram)
Портфолио
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