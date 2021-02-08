Профессиональная запись мужского дикторского голоса
Запись мужского дикторского голоса.
Хорошее оборудование для записи голоса.
- Озвучивание и начитка аудио-рекламы
- Закадровый голос для вашего видео
- Озвучивание персонажей (фильмов, сериалов, мультфильмов, видеоигр)
- Исполнение рекламных джинглов
- Запись вокала для вашего проекта
- Запись IVR (автоответчик)
Готов к любым вашим идеям и проектам. К работе подхожу ответственно и душой, большой диапазон голоса.
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Портфолио
- Мое Демо130 просмотров
- Крош из Смешариков184 просмотра
Озвучивание
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$5/час
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