Профессиональная запись мужского дикторского голоса

Запись мужского дикторского голоса.

Хорошее оборудование для записи голоса.

- Озвучивание и начитка аудио-рекламы

- Закадровый голос для вашего видео

- Озвучивание персонажей (фильмов, сериалов, мультфильмов, видеоигр)

- Исполнение рекламных джинглов

- Запись вокала для вашего проекта

- Запись IVR (автоответчик)

Готов к любым вашим идеям и проектам. К работе подхожу ответственно и душой, большой диапазон голоса.