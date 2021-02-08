Kursery

Илья Тарасов Kursery

 
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная запись мужского дикторского голоса

Запись мужского дикторского голоса. 

Хорошее оборудование для записи голоса.

Озвучивание и начитка аудио-рекламы

Закадровый голос для вашего видео

Озвучивание персонажей (фильмов, сериалов, мультфильмов, видеоигр)

Исполнение рекламных джинглов

Запись вокала для вашего проекта

Запись IVR (автоответчик)

Готов к любым вашим идеям и проектам. К работе подхожу ответственно и душой, большой диапазон голоса. 

Портфолио
Озвучивание
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$5/час
от $1
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