Kuruki

Flasher Alex Kuruki

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
cleo
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$42
10 баллов
15 лет назад
Перевод текста с рус. на англ.
Хороший заказчик, никаких проблем не возникло ни с оплатой, ни в общении. 10 баллов)
Работа выполнена в срок, никаких претензий к нему нет. Не вижу причин не поставить 10.
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