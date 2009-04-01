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Flasher Alex
Kuruki
Kuruki
36 лет
Россия
/
Москва
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Перевод текста с рус. на англ.
$42
Перевести текст )
Переводы
1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Ольга Машкова
cleo
36 лет
Россия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
$42
10 баллов
15 лет назад
Перевод текста с рус. на англ.
Хороший заказчик, никаких проблем не возникло ни с оплатой, ни в общении. 10 баллов)
Работа выполнена в срок, никаких претензий к нему нет. Не вижу причин не поставить 10.
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