Разработка сайтов

Привет!

Меня зовут Дмитрий Старков.

Занимаюсь веб-разработкой уже более года. Моя специализация - верстка и поддержка сайтов.

Основное направление:

• Wordpress. CMS на которой работают более 39% всех сайтов мира.

• Tilda. Конструктор сайтов, который нужен, в первую очередь, для сильной визуальной составляющей сайта, но при этом имет некоторые ограничения.

Нужен сайт для продажи кирпичей? Или может для последователей дзен-буддизма? Не проблема! Вместе составим техническое задание, подберем референсы и типографику.

Со мной лучше связываться через телеграм.

Телега: https://t.me/avrastar

WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=79111026729

ВК: https://vk.com/avraamss

Майл: [email protected]

Телефон: +7(911)102 67-29

Сайт : https://ingsm.ru/