Разработка сайтов
Привет!
Меня зовут Дмитрий Старков.
Занимаюсь веб-разработкой уже более года. Моя специализация - верстка и поддержка сайтов.
Основное направление:
• Wordpress. CMS на которой работают более 39% всех сайтов мира.
• Tilda. Конструктор сайтов, который нужен, в первую очередь, для сильной визуальной составляющей сайта, но при этом имет некоторые ограничения.
Нужен сайт для продажи кирпичей? Или может для последователей дзен-буддизма? Не проблема! Вместе составим техническое задание, подберем референсы и типографику.
Со мной лучше связываться через телеграм.
Телега: https://t.me/avrastar
WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=79111026729
Майл: [email protected]
Телефон: +7(911)102 67-29
Сайт : https://ingsm.ru/
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка магазина для компании АВТОГРАФ.РУ64 просмотра
- Разработка сайта для фотографа публициста57 просмотров
- Разработка сайта для гипнотерапевта101 просмотр
- Разработка шаблона для сайта81 просмотр
- Сайт для Инстаграм менеджера33 просмотра
- Сайт моей команды39 просмотров