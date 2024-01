digital design & illustration & painting

Привет! Я рисую абсолютно все. Это и портреты, и иллюстрации, пейзажи, с реальных фотографий, фан-работы, хуманизации, все что угодно В основном я рисую людей и иллюстрации с ними. Люблю аниме и фанбазу аниме. Я хочу работать графическим дизайнером и помогать людям видеть и получать то, что они хотят.

Hi! I draw absolutely everything. It's both portraits and illustrations, landscapes, from real photos, fan work, humanization, anything Mostly I draw people and illustrations with them. I love anime and anime fanbase. I want to work as a graphic designer and help people see and get what they want.