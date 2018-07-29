Давайте знакомиться!

Обо мне

Я занимаюсь цифровым и традиционным рисованием, созданием покадровой анимации, работаю в векторе. Круг моих интересов в творчестве очень велик и я имею опыт работы во многих направлениях. С детства я любила рисовать и делать что-то своими руками, мои родные всегда поддерживали меня и верили, что всё получится. Так я решила, что хочу получить высшее образование в творческой профессии. Никогда не учась в художественной школе я смогла сдать творческие экзамены на высокие баллы для поступления в Нижегородский архитектурно-строительный университет. Поступив на кафедру искусства интерьера я погрузилась в творческую атмосферу, изучила академические дисциплины (рисунок и живопись), колористику и композицию, проектирование интерьеров, скульптуру, гончарное дело, историю искусства и другие предметы. После шестилетнего обучения я получила диплом специалиста и поняла в каком направлении мне интересно двигаться дальше.

Что я умею делать:

концепт арт

векторная графика

иконки

pixel art

скетч

Сразу после окончания учёбы меня пригласили на работу в студию Dreamlaser. Компания занимается световыми шоу, создаёт видеопроекции на здания и им нужен был концепт художник. Я создавала концепты для таких мероприятий как "Круг света", "Родина-Мать зовёт!", "Советский Голливуд", мэппинг на крейсер "Аврора" и многих других. В ходе своей работы я создавала раскадровки, концепты персонажей, делала стайлфреймы и скетчи, а также покадровую анимацию.

После полутора года в компании я решила, что хочу работать на фрилансе и сама выбирать заказы и работать с заказчиком напрямую. Сейчас самые интересные направления для меня это концепт арт для кино, игр и шоу, иллюстрация, раскадровка, скетч, анимация, но также я открыта для всего нового и готова выполнить срочные заказы.

Ссылка на портфолио http://kuzmichevaportfolio.tilda.ws/