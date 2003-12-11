UX/UI/WEB Дизайнер.

👍👍👍 Осторожно, клевый дизайн: сайты, лендинги, ui/ux. Пока одни обещают, я делаю 🔥А ещё я учусь всему новому, всякие тренды и вот это вот всё)

Телеграммчик

Всех обнял!

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👋 Привет!

Меня зовут Гордей, я UI/UX дизайнер из России. 18 лет, пошлый. Ы)

В общем я это... Дизайнер типа, но да и ладно! Я хочу с вами работать, кстати, так что пишите!!! ПООБЩАЕМСЯ

Крч, у меня тут прокаченные софт скиллы, хард скиллы - учусь, практикую, все дела)

Сделаю ваш дизайн незабываемо клевым и красивым, а ещё он будет продавать с помощью UX прекольчикав

В общем, давайте работать, чо ждать-то? ПИШИТЕ!!!

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Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net. Ведь я люблю свою работу и всех своих

заказчиков.

Сделаю классный дизайн сайта или интернет-магазин, продающий landing page!

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📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по телеграмму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время,

поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что

горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь

район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а

только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану.

Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в

этом нет.

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Оплата

Выставляю счет в рублях (СБЕРБАНК),

который можно оплатить с карты.

Если я вам назвал другой кошелек, будьте бдительны с вами общается мошенник.