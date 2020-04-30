Обработка текстовой/аудио/видео информации

Предоставляю различные услуги работы с текстом:

- Транскрибация аудио/видео файлов (укр/рус языки)

- Набор текста с рукописного/скан-копии (рус/укр) с форматированием и проверкой орфографии;

- Вставка картинок, фото;

- Перевод с/на русский, украинский языки и редактирование;

- Извлечение текста и необходимых изображений из различных форматов документов, сайтов и размещение их в один текстовый.

Набираю текст в текстовом редакторе Microsoft Word, стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал - 1,5

От меня:

- Владение основами ПК;

- Уверенный пользователь программы Word;

- Лояльное отношение к работе;

- Коммуникабельность, желание работать и развиваться;

- Внимательность и ответственность;

- Доступ в Интернет для связи с Заказчиком и передачи информации.

Постановка работы:

- Отправка и передача материала от Заказчика;

- Согласование срока выполнения работы;

- Отправка скриншота выполненной работы;

- Полная оплата работы Заказчиком;

- Получение готового материала (на эл. почту Заказчику или с помощью других источников).