Предоставляю различные услуги работы с текстом:
- Транскрибация аудио/видео файлов (укр/рус языки)
- Набор текста с рукописного/скан-копии (рус/укр) с форматированием и проверкой орфографии;
- Вставка картинок, фото;
- Перевод с/на русский, украинский языки и редактирование;
- Извлечение текста и необходимых изображений из различных форматов документов, сайтов и размещение их в один текстовый.
Набираю текст в текстовом редакторе Microsoft Word, стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал - 1,5
От меня:
- Владение основами ПК;
- Уверенный пользователь программы Word;
- Лояльное отношение к работе;
- Коммуникабельность, желание работать и развиваться;
- Внимательность и ответственность;
- Доступ в Интернет для связи с Заказчиком и передачи информации.
Постановка работы:
- Отправка и передача материала от Заказчика;
- Согласование срока выполнения работы;
- Отправка скриншота выполненной работы;
- Полная оплата работы Заказчиком;
- Получение готового материала (на эл. почту Заказчику или с помощью других источников).