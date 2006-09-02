Требуется скрипт конкурса футбольных или хоккейных прогнозов. Конкретно: регистрация общая с регистрацией пользователей спортивного сайта и прием прогнозов от пользователей, автоподсчет результатов после введения счетов, генерация турнирной таблицы (по итогам недели, месяца, общая), возможность пользователем ...