$5
Нужно создать флэш-баннер (шапку сайта) на самый вверх страиицы. Размер 600х120.
Веб-программирование17 заявок
Закрыт
17 лет назад
Нужно создать флэш-баннер (шапку сайта) на самый вверх страиицы. Размер 600х120.
Требуется скрипт конкурса футбольных или хоккейных прогнозов. Конкретно: регистрация общая с регистрацией пользователей спортивного сайта и прием прогнозов от пользователей, автоподсчет результатов после введения счетов, генерация турнирной таблицы (по итогам недели, месяца, общая), возможность пользователем ...