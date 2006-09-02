Kvarz

Гость Kvarz

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт конкурса спорт. прогнозов

    $50

    Требуется скрипт конкурса футбольных или хоккейных прогнозов. Конкретно: регистрация общая с регистрацией пользователей спортивного сайта и прием прогнозов от пользователей, автоподсчет результатов после введения счетов, генерация турнирной таблицы (по итогам недели, месяца, общая), возможность пользователем ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад