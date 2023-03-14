Kyoto430

Руслан Kyoto430

 
28 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Разрабатываю веб-сайты и landing страницы

Гарантия на работу:

Если в течении месяца после выполнения заказа необходимо внести мелкие изменения или исправить мои ошибки, то я это сделаю бесплатно.

Портфолио: https://portfolio-nextjs-v1.vercel.app/

Github: https://github.com/kyoto430

Опыт:

  • Мой опыт разработки составляет более 4 лет, из них 3.5 года вёрстка веб-сайтов и 1 год Frontend.

Профессиональные навыки:

  • Уверенно владею технологиями верстки HTML5, CSS3, SASS, Bootsrap5, Figma, Adobe Photoshop, BEM;

  • Имею опыт работы с WordPress, PHP;

  • Имею опыт интеграции верстки на WordPress;

  • Владею языком программирования JavaScript;

  • Владею библиотекой React JS;

  • Умею верстать адаптивно, валидно, кроссбраузерно;

  • Умею работать с системой контроля версий Git.

Личные качества:

  • Умею четко выполнять поставленные задачи;

  • Умею планировать свою работу;

  • Ответственный;

  • Исполнительный.

Контакты:

Телеграм: https://t.me/Kyoto430

Email: [email protected]

PHPJavascriptWordPressFigmaReactSASSPhotoshopВерстка под WordPress