Гарантия на работу:
Если в течении месяца после выполнения заказа необходимо внести мелкие изменения или исправить мои ошибки, то я это сделаю бесплатно.
Портфолио: https://portfolio-nextjs-v1.vercel.app/
Github: https://github.com/kyoto430
Опыт:
Мой опыт разработки составляет более 4 лет, из них 3.5 года вёрстка веб-сайтов и 1 год Frontend.
Профессиональные навыки:
Уверенно владею технологиями верстки HTML5, CSS3, SASS, Bootsrap5, Figma, Adobe Photoshop, BEM;
Имею опыт работы с WordPress, PHP;
Имею опыт интеграции верстки на WordPress;
Владею языком программирования JavaScript;
Владею библиотекой React JS;
Умею верстать адаптивно, валидно, кроссбраузерно;
Умею работать с системой контроля версий Git.
Личные качества:
Умею четко выполнять поставленные задачи;
Умею планировать свою работу;
Ответственный;
Исполнительный.
Контакты:
Телеграм: https://t.me/Kyoto430
Email: [email protected]