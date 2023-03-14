Разрабатываю веб-сайты и landing страницы

Гарантия на работу:

Если в течении месяца после выполнения заказа необходимо внести мелкие изменения или исправить мои ошибки, то я это сделаю бесплатно.

Портфолио: https://portfolio-nextjs-v1.vercel.app/

Github: https://github.com/kyoto430



Опыт:

Мой опыт разработки составляет более 4 лет, из них 3.5 года вёрстка веб-сайтов и 1 год Frontend.

Профессиональные навыки:

Уверенно владею технологиями верстки HTML5, CSS3, SASS, Bootsrap5, Figma, Adobe Photoshop, BEM;

Имею опыт работы с WordPress, PHP;

Имею опыт интеграции верстки на WordPress;

Владею языком программирования JavaScript;

Владею библиотекой React JS;

Умею верстать адаптивно, валидно, кроссбраузерно;

Умею работать с системой контроля версий Git.

Личные качества:

Умею четко выполнять поставленные задачи;

Умею планировать свою работу;

Ответственный;

Исполнительный.

Контакты:

Телеграм: https://t.me/Kyoto430

Email: [email protected]