Разработка мобильных приложений

Добрый день работаю на рынке больше 6 лет , разработаю мобильное приложение любой сложности

Разработка мобильных приложений Нативные приложения (native application):

Платформа: Android:

Java, Kotlin

Платформа: iOS, Swift

Кроссплатформенные (гибридные приложения) Android/iOS

React Native, Flutter

Разработка игр для App Android и iOS, PC, Web, VR и Консоли

Unity

Платформы: движок в первую очередь для тех, кто хочет делать проекты с крутой графикой на ПК и консолях.

Также около 7 лет работал с потоковым видео, автоматизация вещания, транскодирование и видео стриминг

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