Разработка мобильных приложений
Добрый день работаю на рынке больше 6 лет , разработаю мобильное приложение любой сложности
Разработка мобильных приложений Нативные приложения (native application):
Платформа: Android:
Java, Kotlin
Платформа: iOS, Swift
Кроссплатформенные (гибридные приложения) Android/iOS
React Native, Flutter
Разработка игр для App Android и iOS, PC, Web, VR и Консоли
Unity
Платформы: движок в первую очередь для тех, кто хочет делать проекты с крутой графикой на ПК и консолях.
Также около 7 лет работал с потоковым видео, автоматизация вещания, транскодирование и видео стриминг
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Портфолио
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