Договор на проект был заключен на 14 дней 10 числа, срок сдачи проекта 24 числа (хотя исполнитель обещал выполнить проект за 7 дней!). На след.день исполнителю предоставил все данные по хостингу, затем в течение 2-х дней слышал только обещания и уверения что проект почти готов, затем исполнитель просто пропал, вышел на связь 20 числа, пообещал что все будет закачано завтра, и пропал, 24 числа естественно все пароли были изменены, а сделка согласно договора не исполнена. Не рекомендую связываться с данным человеком. Спасибо администрации что вернули деньги.