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Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
13 лет назад
Дмитрий взялся за работу, только попросил выбрать его исполнителем потом пропал. Через день откликнулся - сказа что днем занят на основной работе и покажет сделанное вечером. Еще через два дня ожидания я оставил этот отзыв. Финансовых претензий нет.
$350
0 баллов
16 лет назад
Договор на проект был заключен на 14 дней 10 числа, срок сдачи проекта 24 числа (хотя исполнитель обещал выполнить проект за 7 дней!). На след.день исполнителю предоставил все данные по хостингу, затем в течение 2-х дней слышал только обещания и уверения что проект почти готов, затем исполнитель просто пропал, вышел на связь 20 числа, пообещал что все будет закачано завтра, и пропал, 24 числа естественно все пароли были изменены, а сделка согласно договора не исполнена. Не рекомендую связываться с данным человеком. Спасибо администрации что вернули деньги.
Веб-программирование
2 отзыва(-2)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга