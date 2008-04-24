L0gic

Дмитрий Шеин L0gic

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
sunmax
Максим 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
$150
0 баллов
13 лет назад
Небольшое web приложение
Дмитрий взялся за работу, только попросил выбрать его исполнителем потом пропал. Через день откликнулся - сказа что днем занят на основной работе и покажет сделанное вечером. Еще через два дня ожидания я оставил этот отзыв. Финансовых претензий нет.
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$350
0 баллов
16 лет назад
Натянуть дизайн на CMS (есть верстка)
Договор на проект был заключен на 14 дней 10 числа, срок сдачи проекта 24 числа (хотя исполнитель обещал выполнить проект за 7 дней!). На след.день исполнителю предоставил все данные по хостингу, затем в течение 2-х дней слышал только обещания и уверения что проект почти готов, затем исполнитель просто пропал, вышел на связь 20 числа, пообещал что все будет закачано завтра, и пропал, 24 числа естественно все пароли были изменены, а сделка согласно договора не исполнена. Не рекомендую связываться с данным человеком. Спасибо администрации что вернули деньги.
Веб-программирование
2 отзыва(-2)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга