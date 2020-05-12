Мой фриланс
Попова Людмила Александровна
Не работаю: на пенсии. Времени на написание текстов достаточно.
Проживаю в г. Долгопрудный.
Образование высшее. Закончила заочно МИИГАиК.
Дата рождения 17.08.1952 г.
Опыта работы фрилансером небольшой. Учусь в школе "Специалист по копирайтингу".
Пишу статьи на разные тематики. Список моих услуг: рерайт, копирайт, SEO - тексты категорий, информационные статьи.
Пока оцениваю свои статьи по 50 руб. за 1000 слов.
Лиха беда начало.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мебель в Херсоне - "Магазин - мебель"137 просмотров