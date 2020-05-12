Мой фриланс

Попова Людмила Александровна

Не работаю: на пенсии. Времени на написание текстов достаточно.

Проживаю в г. Долгопрудный.

Образование высшее. Закончила заочно МИИГАиК.

Дата рождения 17.08.1952 г.

Опыта работы фрилансером небольшой. Учусь в школе "Специалист по копирайтингу".

Пишу статьи на разные тематики. Список моих услуг: рерайт, копирайт, SEO - тексты категорий, информационные статьи.

Пока оцениваю свои статьи по 50 руб. за 1000 слов.

Лиха беда начало.