Студент в университете Монпелье, Переводчик

Я – студент в университете Монпелье на специальности IT и работаю переводчиком. Идеально владею английским языком, имею сертификат САЕ. Также свободно владею французским, имею сертификат DELF B2, живу и учусь во Франции уже 2 года. Был переводчиком для Алексея Шевцова, ютуб контент-мейкера, во время его пребывания в Монпелье. Производил различные русско-английские, русско-французские и англо-французские переводы.