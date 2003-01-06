Студент в университете Монпелье, Переводчик
Я – студент в университете Монпелье на специальности IT и работаю переводчиком. Идеально владею английским языком, имею сертификат САЕ. Также свободно владею французским, имею сертификат DELF B2, живу и учусь во Франции уже 2 года. Был переводчиком для Алексея Шевцова, ютуб контент-мейкера, во время его пребывания в Монпелье. Производил различные русско-английские, русско-французские и англо-французские переводы.
Портфолио
- Перевод текста с английского на французкий96 просмотров
- Сертификат о знании английского языка120 просмотров
- Сертификат о знании французского языка107 просмотров
- Пирмер перевода текста на английский язык129 просмотров
- Пирмер перевода эссэ на английский язык75 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Отлично выполненный перевод. Высокий уровень владения Английким и Французским языками. Задание сделано быстрее указанных сроков. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставлено ТЗ, быстрая оплата, отличная коммуникация. Рекомендую!