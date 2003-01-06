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Максим Литвиненко L1t_W1n

 
20 летФранция/Марсель
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Студент в университете Монпелье, Переводчик

Я – студент в университете Монпелье на специальности IT и работаю переводчиком. Идеально владею английским языком, имею сертификат САЕ. Также свободно владею французским, имею сертификат DELF B2, живу и учусь во Франции уже 2 года. Был переводчиком для Алексея Шевцова, ютуб контент-мейкера, во время его пребывания в Монпелье. Производил различные русско-английские, русско-французские и англо-французские переводы.

Отзывы заказчиков
sumus
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
2 года назад
Перевод текста с русского на английский (разговорный американский)
Отлично выполненный перевод. Высокий уровень владения Английким и Французским языками. Задание сделано быстрее указанных сроков. Однозначно рекомендую.
Четко поставлено ТЗ, быстрая оплата, отличная коммуникация. Рекомендую!
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