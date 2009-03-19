LED

Larisa Domanova LED

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

ICQ: 436426923

e-mail: [email protected]

  • Схема

    $50

    Необходимо сделать редизайн схемы, которую компания использует для презентаций и в дизайне сайта. Идея схемы: пункты, из которых состоит схема, переходят один в другой по кругу. Каждый пункт, о котором будет идти речь в ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Иллюстрации для детских игр

    Необходимо прорисовывать образы персонажей и сцены для придуманных сценариев детских игр и книг. Нужны яркие картинки (дети 3-6 лет), очень простые и привлекательные. Стиль - похожий на стиль Диснея. Обращайтесь по адресу [email protected] с пометкой ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • InForm System Functionality

    Необходимо разрабоать систему на PHP+ MySQL – inForm system, которая будет использоваться предпринимателями для организации проектов, которыми они занимаются. inForm System должна будет позволять организовывать процесс покупки коммерческих помещений. Система должна позволять: ...

    MySQLPHP
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад