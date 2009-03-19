Необходимо сделать редизайн схемы, которую компания использует для презентаций и в дизайне сайта. Идея схемы: пункты, из которых состоит схема, переходят один в другой по кругу. Каждый пункт, о котором будет идти речь в ...
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- $50Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо прорисовывать образы персонажей и сцены для придуманных сценариев детских игр и книг. Нужны яркие картинки (дети 3-6 лет), очень простые и привлекательные. Стиль - похожий на стиль Диснея. Обращайтесь по адресу [email protected] с пометкой ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разрабоать систему на PHP+ MySQL – inForm system, которая будет использоваться предпринимателями для организации проектов, которыми они занимаются. inForm System должна будет позволять организовывать процесс покупки коммерческих помещений. Система должна позволять: ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад