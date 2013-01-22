Разработка сайтов на WordPress.

Что умею:

- xHTML. Опыт работы с HTML около 9 лет (практические навыки работы как с табличной, так и с блочной версткой);

- CSS (в том числе CSS 3);

- Кроссбраузерная и валидная (пока второе не противоречит первому) верстка;

- JavaScript (по большей части, библиотека jQuery);

- Базовые знания PHP;

- Опыт работы с WordPress (как в плане интеграции готовой темы с CMS, так и изменения функционала плагинов\движка под конкретные нужды);

- Навыки Adobe PhotoShop в рамках работы со слоями\нарезки psd-макетов.

Что делаю:

- Верстка в HTML из готового psd-макета;

- "Натягивание" готового кода на CMS WordPress (возможна подгонка под любую систему управления контентом по желанию заказчика, но будет дольше);

- Редактирование готовых тем любой степени сложности (добавление кнопочек, удаление ссылочек, настройка менюшек и т.п.);

- Установка\настройка CMS, установка\редизайн темы, установка\настройка\редактирование плагинов;

- Доработка имеющихся элементов сайта либо создание новых.

Что НЕ делаю:

- Разработка дизайна сайта (не обучен-с);

- Создание макета сайта (рисование чего либо сложнее "палка-палка-огуречик..." уже представляет затруднения);

- Раскрутка сайта (т.к. считаю это по большей части одной из разновидностей лохотрона).

Что вам:

- Соблюдение пунктов, оговоренных т.з. до последней точки;

- Аккуратность кода;

- Дружелюбие (никогда не отказываю в помощи если чем то могу помочь... даже "запростотак").

Что мне:

- Положительный отзыв на WebLancer'e;

- Возможность показывать ваш сайт потенциальному заказчику в качестве демонстрации своих возможностей.