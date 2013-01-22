LEGIONus

Максим LEGIONus

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка сайтов на WordPress.

Что умею:

- xHTML. Опыт работы с HTML около 9 лет (практические навыки работы как с табличной, так и с блочной версткой);

- CSS (в том числе CSS 3);

- Кроссбраузерная и валидная (пока второе не противоречит первому) верстка;

- JavaScript (по большей части, библиотека jQuery);

- Базовые знания PHP;

- Опыт работы с WordPress (как в плане интеграции готовой темы с CMS, так и изменения функционала плагинов\движка под конкретные нужды);

- Навыки Adobe PhotoShop в рамках работы со слоями\нарезки psd-макетов.

Что делаю:

- Верстка в HTML из готового psd-макета;

- "Натягивание" готового кода на CMS WordPress (возможна подгонка под любую систему управления контентом по желанию заказчика, но будет дольше);

- Редактирование готовых тем любой степени сложности (добавление кнопочек, удаление ссылочек, настройка менюшек и т.п.);

- Установка\настройка CMS, установка\редизайн темы, установка\настройка\редактирование плагинов;

- Доработка имеющихся элементов сайта либо создание новых.

Что НЕ делаю:

- Разработка дизайна сайта (не обучен-с);

- Создание макета сайта (рисование чего либо сложнее "палка-палка-огуречик..." уже представляет затруднения);

- Раскрутка сайта (т.к. считаю это по большей части одной из разновидностей лохотрона).

Что вам:

- Соблюдение пунктов, оговоренных т.з. до последней точки;

- Аккуратность кода;

- Дружелюбие (никогда не отказываю в помощи если чем то могу помочь... даже "запростотак").

Что мне:

- Положительный отзыв на WebLancer'e;

- Возможность показывать ваш сайт потенциальному заказчику в качестве демонстрации своих возможностей.

Отзывы заказчиков

lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать "красивые тарифы" для сайта
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Установить тему на WP
WordPress
Подводя итог под общим сотрудничеством, хочу сказать, что очень доволен. Работа выполнена качественно, а главное в оговоренный срок. Легко нашли общий язык.
Очень приятный и понимающий (то что касается технических вопросов) заказчик, общение вызвало одни положительные эмоции.
Ответный отзыв
vvvalik
Алена 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-3)
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужен небольшой дизайн
Очень довольна работой. Все сделано быстро и хорошо. Мои рекомендации. Человек-профессионал в своем деле.
Отличный заказчик. Вежливый и знающий чего хочет. Оплата была произведена сразу же по выполнении проекта в полном объеме. Вообщем, сотрудничеством остался доволен, рекомендую! =)
Ответный отзыв
goodchenman
Андрей Чен 
52 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт на Wordpress
WordPress
Максим в очередной раз показал себя как человек отлично знающий своё дело, сделал всё быстро, очень хорошо понимает то что от него требуется. Также хочу отметить что он весьма ответственный человек. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую! Очень надеюсь на дальнейшее продолжение совместного сотрудничества.
Ответный отзыв
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Добавить логотипы партнеров и контакты
Все было сделано хорошо, и даже сделано намного больше!Побольше бы таких специалистов, рекомендую Максима!
Выполнение задания заняло несколько большее количество времени и сил, но конец венчает дело. =)
Ответный отзыв
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