Что умею:
- xHTML. Опыт работы с HTML около 9 лет (практические навыки работы как с табличной, так и с блочной версткой);
- CSS (в том числе CSS 3);
- Кроссбраузерная и валидная (пока второе не противоречит первому) верстка;
- JavaScript (по большей части, библиотека jQuery);
- Базовые знания PHP;
- Опыт работы с WordPress (как в плане интеграции готовой темы с CMS, так и изменения функционала плагинов\движка под конкретные нужды);
- Навыки Adobe PhotoShop в рамках работы со слоями\нарезки psd-макетов.
Что делаю:
- Верстка в HTML из готового psd-макета;
- "Натягивание" готового кода на CMS WordPress (возможна подгонка под любую систему управления контентом по желанию заказчика, но будет дольше);
- Редактирование готовых тем любой степени сложности (добавление кнопочек, удаление ссылочек, настройка менюшек и т.п.);
- Установка\настройка CMS, установка\редизайн темы, установка\настройка\редактирование плагинов;
- Доработка имеющихся элементов сайта либо создание новых.
Что НЕ делаю:
- Разработка дизайна сайта (не обучен-с);
- Создание макета сайта (рисование чего либо сложнее "палка-палка-огуречик..." уже представляет затруднения);
- Раскрутка сайта (т.к. считаю это по большей части одной из разновидностей лохотрона).
Что вам:
- Соблюдение пунктов, оговоренных т.з. до последней точки;
- Аккуратность кода;
- Дружелюбие (никогда не отказываю в помощи если чем то могу помочь... даже "запростотак").
Что мне:
- Положительный отзыв на WebLancer'e;
- Возможность показывать ваш сайт потенциальному заказчику в качестве демонстрации своих возможностей.
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