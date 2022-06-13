Веб-разработчик

Привет! Я Булат, занимаюсь версткой 1.5 года; уровень верстки высокий; могу дополнить сайт различными анимациями, формами, параллаксами и т.д.

Мои работы:

https://kode.ru/

https://fanplusone.com/

https://lekosov.github.io/leko/web/

https://lekosov.github.io/leko/activebox/

https://lekosov.github.io/leko/gipsolit/

https://lekosov.github.io/leko/userbase/ (заказчик попросил сделать сайт без адаптации)

Ответственность:

Доведу дело до конца;

Сделаю все в сроки;

Всегда смогу выйти на связь;

Если были выявлены ошибки на сайте, то они сразу будут бесплатно исправлены.