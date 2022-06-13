LEKOSOV

Булат Сафин LEKOSOV

 
23 годаРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик

Привет! Я Булат, занимаюсь версткой 1.5 года; уровень верстки высокий; могу дополнить сайт различными анимациями, формами, параллаксами и т.д.

Мои работы:

https://kode.ru/

https://fanplusone.com/

https://lekosov.github.io/leko/web/

https://lekosov.github.io/leko/activebox/

https://lekosov.github.io/leko/gipsolit/

https://lekosov.github.io/leko/userbase/ (заказчик попросил сделать сайт без адаптации)

Ответственность:

  • Доведу дело до конца;
  • Сделаю все в сроки;
  • Всегда смогу выйти на связь;
Если были выявлены ошибки на сайте, то они сразу будут бесплатно исправлены.