Веб-разработчик
Привет! Я Булат, занимаюсь версткой 1.5 года; уровень верстки высокий; могу дополнить сайт различными анимациями, формами, параллаксами и т.д.
Мои работы:
https://lekosov.github.io/leko/web/
https://lekosov.github.io/leko/activebox/
https://lekosov.github.io/leko/gipsolit/
https://lekosov.github.io/leko/userbase/ (заказчик попросил сделать сайт без адаптации)
Ответственность:
- Доведу дело до конца;
- Сделаю все в сроки;
- Всегда смогу выйти на связь;
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг с адаптивкой37 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга45 просмотров
- Лендинг для компании43 просмотра
- Лендинг для сайта с серверами (только для пк)57 просмотров
- Лендинг по штукатурке стен52 просмотра
- Лендинг по веб обучению50 просмотров