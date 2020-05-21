$20
Нужно в режиме онлайн (30 апреля 2020, 21:00) решить задания работы по уравнениям математической физики. НО НЕ ТЕ, ЧТО БУДУТ ПРИКРЕПЛЕНЫ, А НОВЫЕ, но на те же темы.
Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Активный студент!Учусь на отлично в Томском Политехническом Университете на 3 курсе. На химико-технологическом факультете.
Поэтому очень хорошо разбираюсь в любой химии (общей, неорганической, органической, аналитической).
Решаю задания, контрольные и онлайн-тесты по химии самого различного уровня (школа и университет).
Решаю от лица студента с опытом, и понимаю, что и чего от Вас в задании хочет получить преподаватель.
Также хорошо знаю основы математики и физики. Помогу в решении домашних заданий :)
Нужно в режиме онлайн (30 апреля 2020, 21:00) решить задания работы по уравнениям математической физики. НО НЕ ТЕ, ЧТО БУДУТ ПРИКРЕПЛЕНЫ, А НОВЫЕ, но на те же темы.