Активный студент!Учусь на отлично в Томском Политехническом Университете на 3 курсе. На химико-технологическом факультете.

Поэтому очень хорошо разбираюсь в любой химии (общей, неорганической, органической, аналитической).

Решаю задания, контрольные и онлайн-тесты по химии самого различного уровня (школа и университет).

Решаю от лица студента с опытом, и понимаю, что и чего от Вас в задании хочет получить преподаватель.

Также хорошо знаю основы математики и физики. Помогу в решении домашних заданий :)