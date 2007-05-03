Компьютерная графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.
Разработка Web-сайтов: PHP, HTML, CSS, JavaScript, XML.
Платформа Microsoft .NET: C#, ASP.NET.
Другие технологии: Java, C++, TCP/IP sockets.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
17 лет назад
Очень грамотный в своем деле программист! Работой остались очень довольны! Сделано все в краткие сроки и так как мы хотели. Надеемся на дальнейшее партнерство с Александром!