LLIypik

Александр Шеболтаев LLIypik

 
36 летРоссия/Новосибирск
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Компьютерная графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

Разработка Web-сайтов: PHP, HTML, CSS, JavaScript, XML.

Платформа Microsoft .NET: C#, ASP.NET.

Другие технологии: Java, C++, TCP/IP sockets.

PHPJavascriptHTMLCSS
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masterlinks
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Интерфейс управления модулями сайта
Очень грамотный в своем деле программист! Работой остались очень довольны! Сделано все в краткие сроки и так как мы хотели. Надеемся на дальнейшее партнерство с Александром!