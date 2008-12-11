Предлагаю качественное размножение (генерацию) статей. от 8$ за 1000 зн.

Копирайт. 4$ за 1000 зн.

Рерайт. 2$ за 1000 зн.

При генерации из одной статьи получается до 5000 уникальных, вы сами выбираете, необходимое вам количество. Вы, на выбор, получаете нужное количество заказанных статей (оптимально 1000) в txt, htm, html, все статьи в одном файле или каждую статью в отдельном файле. Сюда входят описания и названия. Также возможно размножение пакетных статей с нужными тегами под Сеозавр. Работаю методом переборов и методом перестановки, с использованием вложенного синтаксиса, изменением кол-ва предложений, переменой абзацев. Вот пример:

{любой|каждый|всякий} ремонт [ {следует|стоит|нужно}| начинать] с [+ , + и + потолка|пола|стен]. [+ , + в качестве материала для потолков и {ванных комнат|ванных} | {современный рынок|рынок}] {предлагает {достаточно|}|предоставляет} {широкий|большой|огромный} {спектр|выбор|ассортимент} {разнообразных|различных} подвесных потолков, {различных|разных|всевозможных} {расцветок|тонов|окрасок} и качества. {но|однако|тем не менее} для [+ и +стен |пола] [ {приоритетным|на первом месте}| остается] {использование|применение} [+ , + в качестве покрытия| кафельной плитки]. {правда|впрочем|все же} {выпуск|производство} многочисленных {типов|видов} кафельного фриза, {а также|} размеров и видов {самой|} кафельной плитки {делает теперь возможным|теперь делает возможным|делает возможным} планирование дизайна {Вашей|} ванной комнаты на {совершенно|абсолютно} {ином|другом} уровне.

{здесь|тут} {вполне|} {реально|возможно} [+ и +{проявить|выразить|показать} {свой|Ваш|собственный} стиль | {увязать|совместить} интерьер с планируемой сантехникой]. {несмотря|невзирая} на {уверения|заверения|утверждения} многих производителей {электрический подогрев пола|метод электрического подогрева пола} имеет {ряд|не мало} {существенных|значительных|серьезных} недостатков, {{наименьшим|наиболее существенным} из которых является значительное потребление электроэнергии|большое потребление электроенергии является {главным|важнейшим} из них}. {поэтому|в связи с этим|вследствие того}, {целесообразность|рациональность} {применения|использования} теплого пола [ {решает|выбирает} | каждый {человек|}] {индивидуально|} для себя.

Здесь описан 1 вариант прерборов и перестановки слов, но я делаю несколько, т.е. рерайт каждого предложения 2-3 раза, в итоге они меняются в каждой статье, сюда входит и генерация названий. Также предусмотрено изменение количества предложений в тексте.

Схожесть этих статей до 10%, можете проверить.

Предлагаю простую генерацию методом переборов {||||} - 8$ за 1000 символов исходного текста;

Сложную генерацию методом переборов и перестановки фраз и предложений {||||} [++||||] - 10$ за 1000 символов исходного текста;

Усовершенствую свой метод генерации! Предлагаю вам только лучшие статьи из размноженных. К примеру вы заказали мне 500 статей, я размножаю их на 1000, затем, с помощью своей супер-программы)) проверяю их все на схожесть %. Результат выдает самый маленький и самый большой % схожести. Далее я сохраняю ваши 500 статей с самым маленьким %, составляет он где-то 1-5%. Занимает это очень много времени, поэтому такой способ будет стоить 12$.

Проставление анкоров во всех статьях 3$.

К работе подхожу очень старательно, качественно и ответственно. Если у вас нет статьи смогу качественно и быстро ее написать.

примеры в портфолио