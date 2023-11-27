Дизайнер инфографики для маркетплейсов
Привет, меня зовут Любовь, я специалист по дизайну инфографики для Маркетплейсов. Делаю продающие карточки товара, которые пробивают баннерную слепоту и вызывают интерес у покупателя. Грамотное и правильное построение информации, товара, иконок на слайде, чтобы покупатель выбрал именно вашу карточку. Помогу с редизайном карточки товара, расскажу почему она не работает.
Обложка - от 500р, далее 400р слайд. при наличии ТЗ.
Тиражирование 50% от основной стоимости.
Доп. работы обсуждаются дополнительно.
Работаю по предоплате.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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