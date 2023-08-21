Универсальный и коммуникабельный

Учился в Государственном Университете Министерства Чрезвычайных Ситуаций города Санкт-Петербург, на юридическом факультете. В университете нёс службу в виде курсанта. Я не преследовал цели работать по специальности. Работал администратором в нескольких ресторанах. Поверхностно изучил варианты маркетинговых схем. Свободное время я посветил Компьютерам, языкам программирования, дизайну, созданием сайтов, а также увлекался программированием Arduino.

В 2012 году устроился работать системным администратором в IT-отдел. Владею многими разными навыками.

Я человек целеустремленный, особенно когда финансово мотивирован, коммуникабельный, пунктуальный.