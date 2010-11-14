АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, УКРАИНСКИЙ, РУССКИЙ
Художественные, технические переводы.
Грамотно, качественно, со стопроцентной отдачей!
Перевод для меня – дело чести и вообще любимое занятие, поэтому все выполняю вдумчиво, скрупулезно и с удовольствием.
Направления перевода:
АНГЛИЙСКИЙ - РУССКИЙ/УКРАИНСКИЙ (и обратно)
ИСПАНСКИЙ - РУССКИЙ/УКРАИНСКИЙ (и обратно)
Образование: Севастопольский Национальный Технический Университет (Севастополь, Украина), специальность: Филология/Перевод, диплом специалиста
Опыт работы:
авг 2010 – настоящее время: БП «Интер-контакт» (перевод текстов юридической направленности).
фев 2010 - апр 2010: СНТУ FESTO (перевод научно-технической документации)
июн 2008 - май 2009: Брачное агентство "Натали", (Севастополь) (ведение корреспонденции с иностранцами)
2007 – настоящее время – переводчик-фрилансер
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