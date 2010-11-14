АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, УКРАИНСКИЙ, РУССКИЙ

Художественные, технические переводы.

Грамотно, качественно, со стопроцентной отдачей!

Перевод для меня – дело чести и вообще любимое занятие, поэтому все выполняю вдумчиво, скрупулезно и с удовольствием.

Направления перевода:

АНГЛИЙСКИЙ - РУССКИЙ/УКРАИНСКИЙ (и обратно)

ИСПАНСКИЙ - РУССКИЙ/УКРАИНСКИЙ (и обратно)

Образование: Севастопольский Национальный Технический Университет (Севастополь, Украина), специальность: Филология/Перевод, диплом специалиста

Опыт работы:

авг 2010 – настоящее время: БП «Интер-контакт» (перевод текстов юридической направленности).

фев 2010 - апр 2010: СНТУ FESTO (перевод научно-технической документации)

июн 2008 - май 2009: Брачное агентство "Натали", (Севастополь) (ведение корреспонденции с иностранцами)

2007 – настоящее время – переводчик-фрилансер