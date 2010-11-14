LUMEN_MUNDI

Анна LUMEN_MUNDI

 
35 летУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, УКРАИНСКИЙ, РУССКИЙ

Художественные, технические переводы.

Грамотно, качественно, со стопроцентной отдачей!

Перевод для меня – дело чести и вообще любимое занятие, поэтому все выполняю вдумчиво, скрупулезно и с удовольствием.

Направления перевода:

АНГЛИЙСКИЙ - РУССКИЙ/УКРАИНСКИЙ (и обратно)

ИСПАНСКИЙ - РУССКИЙ/УКРАИНСКИЙ (и обратно)

Образование: Севастопольский Национальный Технический Университет (Севастополь, Украина), специальность: Филология/Перевод, диплом специалиста

Опыт работы:

авг 2010 – настоящее время: БП «Интер-контакт» (перевод текстов юридической направленности).

фев 2010 - апр 2010: СНТУ FESTO (перевод научно-технической документации)

июн 2008 - май 2009: Брачное агентство "Натали", (Севастополь) (ведение корреспонденции с иностранцами)

2007 – настоящее время – переводчик-фрилансер

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Отзывы заказчиков
Artur100
Артур 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Перевод аннотаций с русского на английский язык
Исполнитель ответственный, грамотный. Выполнила задание вовремя и качественно. Рекомендую.
Спасибо Артуру за взаимовыгодное сотрудничество, оперативную оплату и корректное общение.
Ответный отзыв
Kitiara
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Перевод с английского языка на русский
Срасибо за хорошую работу!
Спасибо Надежде за четкое, профессиональное сотрудничество, интересное задание и оперативную оплату. Всегда буду рада дальнейшим проектам.
Ответный отзыв
abhdesign
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевод статьи о веб-дизайне с английского
Текст был очень тяжёлый, специфичный. Анна отлично справилась. Спасибо.
Рекомендую Антона как ответственного, надежного человека. Всегда на связи, оперативная оплата, интересные задания. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв