LYCEFER

Гость LYCEFER

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ:

2009 - Московский физико-технический институт (МФТИ) Факультетр радиотехники и кибернетики

2003 - Центр образования одаренных детей. Физико-математический факультет средний бал аттестата 4.7

ОПЫТ РАБОТЫ:

март 2003-н.в. "ООО" ИТПрогресс

Сфера деятельности:

Информационные технологии.

Должность:

Програмист

Обязанности:

Разработка систем управления содержимым для вебсайтов.

Декабрь 2002 - июль 2003гг. Incor

Сфера деятельности:

Торговля периферийным оборудованием

Должность:

Системный администратор.

Обязанности:

Администрирование локальной сети класса С.

Причина ухода:

Поступление в МФТИ.

ВЛАДЕЮ:

PHP 4,5 (Разработка систем управления содержимымь учавствовал в качестве разработчика и менеджера проектов в крупные проектах)

Имеется опыт разработки проектов с использованием UML средств проектирования - Sparx Enterprise Architect и при поддержке SubVersion.

SQL (MySQL, MSSQL) - Проектирование баз данных(MS Visio, MySQL MyManager) для электронной коммерции, оптимизация запросов.

HTML, CSS, Smarty. Javascript(Опыт использования AJAX).

Java2EE (Написание клиент-серверных программ)

Знание Linux на уровне пользователя, Windows 2000, 2003 На уровне системного администратора (Есть опыт администрирования и поддержки AD, ISA 2000, MSSQL, MSProject Server)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Коммуникабельный, способен к быстрому обучению, трудолюбив (в состоянии одновременно справляется с несколькими делами и четко планировать время), прекрасные аналитические способности, хорошо поставленный математический аппарат.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSLinuxAjax

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