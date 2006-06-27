Необходимо разработать скрипт для greasemonkey Скрипт должен работать для http://www.sape.ru/links.php?link_id=* (список купленных ссылок) И иметь следующий функционал для каждой купленной ссылки: 1) показать кол-во проиндексированных яндексом страниц 2) показать кол-во проиндексированных гуглом страниц 3) показать кол-во исходящих с домена по ...
ОБРАЗОВАНИЕ:
2009 - Московский физико-технический институт (МФТИ) Факультетр радиотехники и кибернетики
2003 - Центр образования одаренных детей. Физико-математический факультет средний бал аттестата 4.7
ОПЫТ РАБОТЫ:
март 2003-н.в. "ООО" ИТПрогресс
Сфера деятельности:
Информационные технологии.
Должность:
Програмист
Обязанности:
Разработка систем управления содержимым для вебсайтов.
Декабрь 2002 - июль 2003гг. Incor
Сфера деятельности:
Торговля периферийным оборудованием
Должность:
Системный администратор.
Обязанности:
Администрирование локальной сети класса С.
Причина ухода:
Поступление в МФТИ.
ВЛАДЕЮ:
PHP 4,5 (Разработка систем управления содержимымь учавствовал в качестве разработчика и менеджера проектов в крупные проектах)
Имеется опыт разработки проектов с использованием UML средств проектирования - Sparx Enterprise Architect и при поддержке SubVersion.
SQL (MySQL, MSSQL) - Проектирование баз данных(MS Visio, MySQL MyManager) для электронной коммерции, оптимизация запросов.
HTML, CSS, Smarty. Javascript(Опыт использования AJAX).
Java2EE (Написание клиент-серверных программ)
Знание Linux на уровне пользователя, Windows 2000, 2003 На уровне системного администратора (Есть опыт администрирования и поддержки AD, ISA 2000, MSSQL, MSProject Server)
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Коммуникабельный, способен к быстрому обучению, трудолюбив (в состоянии одновременно справляется с несколькими делами и четко планировать время), прекрасные аналитические способности, хорошо поставленный математический аппарат.
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