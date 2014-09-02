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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена в срок и качественно...рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким заказчиком - приятный в общении, оплатил все в срок. Всем рекомендую!
$50
10 баллов
9 лет назад
Наталья прекрасно справилась с поставленной задачей! Все статьи были выполнены в срок, стиль написания очень хороший, исполнитель очень вежливый, оставила приятное впечатление. Всем рекомендую сотрудничество с ней!
Ответный отзыв
Работать с Аидой очень приятно: ставит адекватные сроки, дает подробные и выполняемые ТЗ. Оплатила работу в срок. Всем рекомендую сотрудничество с Аидой, как заказчиком.