L_Natali

Наталья L_Natali

 
39 летУкраина/Николаев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
Grindenvalt
Сабир 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Тексты для сайта, тематика "магазин одежды"
Работа выполнена в срок и качественно...рекомендую!
Очень приятно работать с таким заказчиком - приятный в общении, оплатил все в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
JTT
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
20 статей
Наталья прекрасно справилась с поставленной задачей! Все статьи были выполнены в срок, стиль написания очень хороший, исполнитель очень вежливый, оставила приятное впечатление. Всем рекомендую сотрудничество с ней!
Работать с Аидой очень приятно: ставит адекватные сроки, дает подробные и выполняемые ТЗ. Оплатила работу в срок. Всем рекомендую сотрудничество с Аидой, как заказчиком.
Ответный отзыв