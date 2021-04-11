L_k

Елизавета L_k

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Готова приняться за работу любой сложности, быстрообучаема, грамотна и коммуникабельна.

Знания, навыки, увлечения: Коммуникабельность, грамотность, ответственность, способность выполнять свою работу вовремя, знание английского на базовом уровне, быстрая обучаемость, умение вести переговоры.

Изученные программы: Photoshop, AutoCad(базовый уровень), VSCO, Lightroom(обработка фотографий)

Образование: неполное высшее ( студент Самарского Государственного Технического Университета, Специальность: строительство, Факультет: Промышленное и ражданское Строительство).