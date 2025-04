Моя привычка делать, хороший и приятный дизайн

Здравствуйте я Мади и вот мои умение!

Превью / Обложка для ютуба

Баннер Instagram

3. Монтаж в Primiere Pro

4. Знание Photoshop

5. Знание Figma

6. SMM

И это не конец!

Я развиваюсь с каждым днем! Так что я развиваюсь КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Every Day Every Week Every Minutes!