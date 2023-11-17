LadyKatherine28

Вёрстка.

Я - начинающий web developer. Хотя по образованию - магистр экономики в банковской сфере. По профессии проработала более 8 лет. Три года назад меня заинтересовал мир IT: интересные проекты, постоянный рост над собой, развитие, возможность создать что-то новое.Долгое время я искала себя в этом мире - бизнес-аналитика, тестирование, web-design - пока не записалась на вебинар по HTML и CSS. И вот тогда я поняла, что мое призвание - кодить, создавая при этом красивый, адаптивный сайт!

Я не заканчивала какие-либо курсы (в силу финансов); вебинары, тренажеры, видео на YouTube - вот мои учебники.

Но у меня горят глаза, сердце полно энтузиазма и я с удовольствием выполню ваши заказы.