Web-дизайнер
Разработка дизайна сайта с учетом UX/UI и трендов дизайна. Аналитический подход к проектированию интерфейса для решения ваших бизнес-задач и удобство использания сайта
Дизайн рисую в Figma. Подготовлю к передаче в разработку верстальщику или соберу на Tilda zero blok
Ответственно и серьезно подхожу к работе, всегда на связи- пишите!
Портфолио
- Outsourcing service | Маркетплэйс57 просмотров
- Минагро Кубань55 просмотров
- E commerce | Top Tricot52 просмотра
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- Ветер перемен | Ароматизация бизнеса29 просмотров