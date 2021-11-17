Web-дизайнер

Разработка дизайна сайта с учетом UX/UI и трендов дизайна. Аналитический подход к проектированию интерфейса для решения ваших бизнес-задач и удобство использания сайта

Дизайн рисую в Figma. Подготовлю к передаче в разработку верстальщику или соберу на Tilda zero blok

Ответственно и серьезно подхожу к работе, всегда на связи- пишите!