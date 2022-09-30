Web-дизайн который вы искали. Индивидуальный подход к каждому заказу, всегда качественно и в срок.

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Каждый мой проект проходит этапы:

⚙️ согласование;

 разработка;

 тестирование;

 внесение правок;

 оплата по результатам проделанной работы.

Услуги, которые я предоставляю:

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 лендинги любой сложности;

 интернет-магазины;

惘 многостраничные сайты;

 блоги;

 оформление бизнес аккаунтов;

 баннеры;

 разработка дизайна мобильных приложений.

Работая со мной, вы получите:

 Оперативность

Не набираю много заказов одновременно, работаю в индивидуальном порядке, строго по таймменеджменту, любой заказ во время или раньше.

🤝 Честность и прозрачность исполнения

Контроль выполнения и корректировка по пожеланиям заказчика на любом этапе исполнения. Для меня важно чтобы каждый заказ приносил пользу заказчику и клиенту.

 Гарантию выполнения

Оплата только после полного исполнения заказа.

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Всегда на связи:

 Telegram: https://t.me/Lana_Unicorn

 Мобильный: +79773359549

(what’s app, skype, zoom)