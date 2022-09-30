LanaGarbuzova

Светлана LanaGarbuzova

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-дизайн который вы искали. Индивидуальный подход к каждому заказу, всегда качественно и в срок.

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Меня зовут Светлана, и я два года с головой увлечена графическим и веб дизайном. Работаю в Figma, к каждому макету подхожу индивидуально и с позитивным перфекционизмом, большое внимание уделяю деталям, считаю, что каждый качественный проект строится именно на этом. Готова взяться за любой амбициозный и интересный проект.

Каждый мой проект проходит этапы:

⚙️ согласование;

 разработка;

 тестирование;

 внесение правок;

 оплата по результатам проделанной работы.

Услуги, которые я предоставляю:

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 лендинги любой сложности;

 интернет-магазины;

惘 многостраничные сайты;

 блоги;

 оформление бизнес аккаунтов;

 баннеры;

 разработка дизайна мобильных приложений.

Работая со мной, вы получите:

Оперативность

Не набираю много заказов одновременно, работаю в индивидуальном порядке, строго по таймменеджменту, любой заказ во время или раньше.

🤝 Честность и прозрачность исполнения

Контроль выполнения и корректировка по пожеланиям заказчика на любом этапе исполнения. Для меня важно чтобы каждый заказ приносил пользу заказчику и клиенту.

Гарантию выполнения

Оплата только после полного исполнения заказа.

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﻿殺 Быстрое решение любых вопросов

Всегда на связи:

Telegram: https://t.me/Lana_Unicorn

 Мобильный: +79773359549

(what’s app, skype, zoom)

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