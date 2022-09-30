Меня зовут Светлана, и я два года с головой увлечена графическим и веб дизайном. Работаю в Figma, к каждому макету подхожу индивидуально и с позитивным перфекционизмом, большое внимание уделяю деталям, считаю, что каждый качественный проект строится именно на этом. Готова взяться за любой амбициозный и интересный проект.
Каждый мой проект проходит этапы:
⚙️ согласование;
разработка;
тестирование;
внесение правок;
оплата по результатам проделанной работы.
Услуги, которые я предоставляю:
лендинги любой сложности;
интернет-магазины;
惘 многостраничные сайты;
блоги;
оформление бизнес аккаунтов;
баннеры;
разработка дизайна мобильных приложений.
Работая со мной, вы получите:
Оперативность
Не набираю много заказов одновременно, работаю в индивидуальном порядке, строго по таймменеджменту, любой заказ во время или раньше.
🤝 Честность и прозрачность исполнения
Контроль выполнения и корректировка по пожеланиям заказчика на любом этапе исполнения. Для меня важно чтобы каждый заказ приносил пользу заказчику и клиенту.
Гарантию выполнения
Оплата только после полного исполнения заказа.
殺 Быстрое решение любых вопросов
Всегда на связи:
Telegram: https://t.me/Lana_Unicorn
Мобильный: +79773359549
(what’s app, skype, zoom)
Портфолио
- Дизайн приложения музыкального плеера14 просмотров
- Разработка цветового кода кнопок8 просмотров
- Логотип, баннеры, айдентика игрового клуба.7 просмотров
- Главная страница зоомагазина онайн18 просмотров
- Сайт курса по психологии17 просмотров