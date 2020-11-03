LanaMechtatelnay

Осторожно - возможны осадки в виде фрикаделек...!

Доброго времени суток)

Меня зовут Лана. Мне 31 год. Я живу и работаю в Москве.

Сейчас активно вливаюсь в жизнь сотрудников на "удаленке", поэтому хочу рассказать о себе. По образованию (двум высшим, если быть точной)- я: педагог истории и обществознание, а так же преподаватель изобразительного искусства и мировой художественной культуры. Дополнительно, закончила курсы от МГУ: "педагог русского языка, как иностранного".

Много путешествую, люблю читать книги, играю в онлайн игры и смотрю сериалы.

А еще, изучаю иностранные языки: английский и японский.

Предоставлю Вам транскрибацию ( перевод) Вашего аудио/видео в текст:

-Оформлю все в любом удобном для вас формате.

-Проставлю тайминги.

-Уберу слова паразиты.

-Без орфографических и пунктуационных ошибок

Сделаю все максимально быстро и качественно, учитывая все ваши требования.

Как Педагог, помогу Вам пополнить свои знания в области Истории и обществознания.

Так же, помогу студентам в подготовке к сессии и семинарам. В написании контрольных, курсовых и дипломных работ.

Для учеников школ, помогу при подготовке к сдаче экзаменов.