LanaMechtatelnay

Доброго времени суток)
Меня зовут Лана. Мне 31 год. Я живу и работаю в Москве.
Сейчас активно вливаюсь в жизнь сотрудников на "удаленке", поэтому хочу рассказать о себе. По образованию (двум высшим, если быть точной)- я: педагог истории и обществознание, а так же преподаватель изобразительного искусства и мировой художественной культуры. Дополнительно, закончила курсы от МГУ: "педагог русского языка, как иностранного".
Много путешествую, люблю читать книги, играю в онлайн игры и смотрю сериалы.
А еще, изучаю иностранные языки: английский и японский.
Предоставлю Вам транскрибацию ( перевод) Вашего аудио/видео в текст:
-Оформлю все в любом удобном для вас формате.
-Проставлю тайминги.
-Уберу слова паразиты.
-Без орфографических и пунктуационных ошибок
Сделаю все максимально быстро и качественно, учитывая все ваши требования.
Как Педагог, помогу Вам пополнить свои знания в области Истории и обществознания.
Так же, помогу студентам в подготовке к сессии и семинарам. В написании контрольных, курсовых и дипломных работ.
Для учеников школ, помогу при подготовке к сдаче экзаменов.