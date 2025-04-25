Цветокоррекция видео/ Video Color Grading

Люблю создавать атмосферу ,которая способна донести до зрителя настроение и историю автора)

Профессиональный опыт:

Видеоколорист,Freelancer 2020 - настоящее время

– Оптимизация цветовых решений для различных платформ и устройств (ТВ, веб,мобильные устройства)

– Обработка и цветокоррекция видеофайлов в профессиональной программе DaVinci Resolve

– Опыт работы с различными форматами видеофайлов

– Знание основ колористики, теории цвета и принципов создания цветовых гармоний

Работаю с различными типами видео, такими как реклама, музыкальные клипы, видеореклама, влог, свадьбы. Добросовестно выполняю свою работу, обладаю навыками работы в команде, ответственно подхожу к задаче.

Внесу в ваш проект особую атмосферу на основе своего виденья и вашей задумки.

Готова к сотрудничеству)



Связаться со мной можно тут или:

Электронная почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/Lana_Nik3