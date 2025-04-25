Люблю создавать атмосферу ,которая способна донести до зрителя настроение и историю автора)
Профессиональный опыт:
Видеоколорист,Freelancer 2020 - настоящее время
– Оптимизация цветовых решений для различных платформ и устройств (ТВ, веб,мобильные устройства)
– Обработка и цветокоррекция видеофайлов в профессиональной программе DaVinci Resolve
– Опыт работы с различными форматами видеофайлов
– Знание основ колористики, теории цвета и принципов создания цветовых гармоний
Работаю с различными типами видео, такими как реклама, музыкальные клипы, видеореклама, влог, свадьбы. Добросовестно выполняю свою работу, обладаю навыками работы в команде, ответственно подхожу к задаче.
Внесу в ваш проект особую атмосферу на основе своего виденья и вашей задумки.
Готова к сотрудничеству)
Связаться со мной можно тут или:
Электронная почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/Lana_Nik3
Портфолио
- Video color grading/Цветокоррекция3 просмотра
- Video color grading/Цветокоррекция1 просмотр
- Video color grading/Цветокоррекция2 просмотра
- Video color grading/Цветокоррекция1 просмотр