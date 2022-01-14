LanaPolyakova

Контекстная реклама

Сертифицированный специалист (Яндекс. Директ; Яндекс. Метрика; Гугл Эдитор , Гугл Аналитика)

Ведение контекстных рекламных кампаний:

● Подбор ключевых слов для рекламной кампании;● Разработка структуры рекламной кампании;● Копирайтинг текстов рекламных объявлений;● Управление ставками;● Оптимизация рекламных кампаний по заданным параметрам (CPC, CTR, объем трафика, CPA, ROI);● Аналитика рекламных размещений с помощью Яндекс.Метрики, Google.Analytics и др.;● Подготовка отчетности.