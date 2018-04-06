Корректура и литературное редактирование текстов на высшем уровне!

Еще в детстве, когда одноклассницы во время перемен бегали по коридорам сломя голову, я развлекалась тем, что проверяла сочинения этих самых одноклассниц перед сдачей преподавателю.

С тех пор утекло много воды, я совершенствовала свои навыки и все сильнее убеждалась в том, что корректура — это действительно мое. Получила два высших образования (второе — по специальности "Издательское дело"), поработала в двух крупных издательствах ("Эксмо", "КноРус"), а также на новостном портале Life.ru. Параллельно с этим довольно часто помогала вычитывать разные тексты друзьям и знакомым, подрабатывала корректурой и редактурой. Кроме непосредственной правки с нуля я также занимаюсь перечиткой текстов после других корректоров, нахожу ошибки, оставленные ими, при необходимости делаю подробный разбор.

Работаю с различными типами текстов (книги, статьи, новости, рекламные тексты, комиксы, титры, меню ресторанов). Имею опыт правки текстов по различным тематикам (политические новости, детская и художественная литература, наука, авто, спорт, культура, компьютерные игры, кулинария, рукоделие, медицина).