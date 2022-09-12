Красивые и качественные макеты для вас
Моя цель - выполнить работу быстро и эффективно
Работая со мной вы получаете:
- Уверенность в том что ваша работа будет выполнено согласно срокам.
- Нервы работая со мной вы можете вносить мелкие правки.
- Стаж работы в сфере дизайна больше 2 лет.
- Всегда довожу дело до конца.
- Готова к работе в любой момент.
- Всегда на связи.
- Email: [email protected]
Портфолио
- Макет для сайтов на тематику онлайн конференций28 просмотров
- Простенький векторный макет36 просмотров
- Простенький векторный макет29 просмотров
- Простенький макет30 просмотров
- Макет для сайта по созданию макетов12 просмотров