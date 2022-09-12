Lanis

Ангелина Lanis

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Красивые и качественные макеты для вас

Моя цель - выполнить работу быстро и эффективно

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Работая со мной вы получаете:

  • Уверенность в том что ваша работа будет выполнено согласно срокам.
  • Нервы работая со мной вы можете вносить мелкие правки.
  • Стаж работы в сфере дизайна больше 2 лет.
Ответственность:

  • Всегда довожу дело до конца.
  • Готова к работе в любой момент.
  • Всегда на связи.
Связь: