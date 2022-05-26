Копирайтер со стажем

Опыт написания текстов различных тематик более 10 лет. В моем личном архиве такие тематики, как:

женская (все без исключения - от ухода за собой до воспитания детей, отношений);

мужская (быт, карьера, саморазвитие, секс и т.д.);

строительная (описание строительных товаров, блоговые статьи для СЕО, дизайн, интерьер и пр.);

подарочно-поздравительная (описание товаров в магазине подарков, категорий, создание блоговых статей и т.п.);

психология, саморазвитие;

астрология, гороскопы, эзотерика;

18+;

медицинская;

садово-огородная, тема о животных (уход за растениями, посев, высадка, размножение, уход за животными и т.п.);

кулинарная (от написания рецептов до создания статей в блог) и т.д.

Писала также много отзывов и комментариев на различных площадках, наполняла форумы различной тематики.

Занималась наполнением стартапов, писала для ЖЖ, работала контент-менеджером, создавала и продавала сайты (с нуля, начиная от подбора доменного имени и до заключения сделки на бирже). Пять лет наполняла сайты адалт тематики, писала описания к товарам из секс-шопов, наполняла "клубничные" блоги увлекательными, сочными текстами. Также писала для сайтов девушек легкого поведения, сайтов знакомств и пр.

Женская тематика - профильная. Знаю, что нужно дамам, умею обернуть это в сео-оболочку так, чтобы в результате текст понравился как пользователям (основная цель!), так и поисковым системам (с ними тоже нужно уметь "дружить").

Нейминг - еще одно мое увлечение, приносящее не только моральное удовлетворение:) Умею и знаю как подобрать красивое имя для сайта, проверю его доступность для регистрации в доменных зонах.

Сотрудничаю с популярным мужским журналом, пишу статьи в блог и новостной раздел. Также веду работу с женским журналом (стартапом), секс-шопом. Периодически наполняю некоторые магазины описаниями товаров (косметика, игрушки для взрослых, напольные покрытия, подарки).

Не занималась развитием аккаунта на бирже (как и на других площадках, так и на этой). Не задавалась такой целью. Считаю, что лучший показатель качества работы - ее выполнение. Не противлюсь тестовым заданиям, т.к. понимаю, что у каждого заказчика свои требования к стилю, слогу. Предпочитаю долгосрочное сотрудничество (что обычно и случается - увидела заказ, оставила заявку, меня выбрали и ушла " в долгосрочное плавание" с этим заказчиком).

Усидчива, скупрулезна, понимаю, что такое "дедлайн" и не срываю сроки. Устойчива к критике - она стимулирует к развитию. Легко вникаю в новую тему, быстро осваиваюсь, контактна и дружелюбна:)

Уверена, что нет ничего невозможного. Все можно изучить, но научиться писать хорошие тексты (не просто подогнанную под сео- и иные требования статью) - вряд ли. Это особый талант, призвание, огромное желание развиваться в данном направлении. Смею вас уверить, что все это у меня есть:) Да, не скромно, но честно.