Larcev

Роман Ларцев Larcev

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Написать скрипт на Ruby

    $150

    Необходимо реализовать скрипт на языке Ruby (RoR), который обладает функционалом регистрации аккаунтов на портале [url=https://www.twitch.tv]https://www.twitch.tv[/url] Входные данные: [list][*]Количество аккаунтов [*]Список прокси в формате “ip:port:login:pass” [*]Ключ [url=https://anti-captcha.com/]https://anti-captcha.com/[/url] (Если необходимо)[/list] Выходные данные: [list][*]Список аккаунтов со следующими полями: - электронная почта - пароль от электронной почты ...

    Ruby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать скрипт на Ruby

    $150

    Нужен руби программист для решения конкретной задачи.  Мне нужен скрипт, который будет регистрировать аккаунты на твиче по заданному списку почт.   Скрипт должен включать в себя обход системы противодействия автоматической регистрации, а именно обход капчи. На случай если есть защита ...

    Ruby
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад