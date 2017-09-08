Необходимо реализовать скрипт на языке Ruby (RoR), который обладает функционалом регистрации аккаунтов на портале [url=https://www.twitch.tv]https://www.twitch.tv[/url] Входные данные: [list][*]Количество аккаунтов [*]Список прокси в формате “ip:port:login:pass” [*]Ключ [url=https://anti-captcha.com/]https://anti-captcha.com/[/url] (Если необходимо)[/list] Выходные данные: [list][*]Список аккаунтов со следующими полями: - электронная почта - пароль от электронной почты ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $150Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $150
Нужен руби программист для решения конкретной задачи. Мне нужен скрипт, который будет регистрировать аккаунты на твиче по заданному списку почт. Скрипт должен включать в себя обход системы противодействия автоматической регистрации, а именно обход капчи. На случай если есть защита ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад