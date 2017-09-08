Нужен руби программист для решения конкретной задачи. Мне нужен скрипт, который будет регистрировать аккаунты на твиче по заданному списку почт. Скрипт должен включать в себя обход системы противодействия автоматической регистрации, а именно обход капчи. На случай если есть защита ...