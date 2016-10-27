Ответственность.Качество.Скорость.

Я - действующий предприниматель в сфере бизнес-обучения.

По образованию - филолог. Постоянно совершенствуюсь и ищу новые точки роста. Благодаря большому количеству свободного времени,начала осваивать новое для себя дело - написание авторских текстов. Получаю от этого удовольствие. Продала свои первые тексты на биржах контента легко,с хорошими отзывами,решила двигаться дальше.

Могу выполнить любую работу с текстом: рерайт,копирайт,редактирование,правка,сочинение стихов и т.п.