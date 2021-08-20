Имеется шаблон Vuejs, необходимо построить интерфейс, согласно тз, работа почасовая, будем добавлять задачи, прошу писать цену за час.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
2 года назад
Имеется шаблон Vuejs, необходимо построить интерфейс, согласно тз, работа почасовая, будем добавлять задачи, прошу писать цену за час.
[table]ЗадачаНеобходим Frontend на Vue.js, небольшое приложение учета с учетными записями с заложенной возможностью масштабирования (тут я как бы намекаю на возможное продолжение сотрудничества). Коротко - Главный дашборд (встречает при входе) с 4-мя графиками - 2 окна табличной части ...